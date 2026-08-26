🏫 Учебный год в Алуште начнётся в штатном формате Продолжительность уроков в городских школах с двумя сменами — 40 минут, в остальных — 45 минут.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🏫 Учебный год в Алуште начнётся в штатном формате Продолжительность уроков в городских школах с двумя сменами — 40 минут, в остальных — 45 минут.