Пушков: Трамп не хочет повторения ситуации с выводом войск из Афганистана

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выразил мнение, что американский президент Дональд Трамп пересмотрел своё отношение к участию США в украинском конфликте из-за крайне негативного отношения к выводу американских войск из Афганистана.
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