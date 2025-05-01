Пушков: Трамп не хочет повторения ситуации с выводом войск из Афганистана

Политика как она есть

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выразил мнение, что американский президент Дональд Трамп пересмотрел своё отношение к участию США в украинском конфликте из-за крайне негативного отношения к выводу американских войск из Афганистана.