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Экстремальный трюк на высоте без права на ошибку

Экстремальный трюк на высоте без права на ошибку

Мужчина выполняет трюк на большой высоте, удерживаясь ногами за металлическую конструкцию на краю здания.

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