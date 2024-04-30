Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные российские активы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова: Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Отдать новые регионы значит поощрить воров на новые "подвиги". А ведь вор должен сидеть в тюрьме.
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3 час.
alik3456 Джексон
Да у нас своих воров полные закрома , только ведут себя тихо и тащят всё себе под задницу...
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1 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
за какие то бумажки Россия не продаётся !сколько жизней унесло в борьбе за освобождения этих регионов!!! и что их предать что ли ?
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1 час.
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