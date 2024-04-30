Захарова: Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы

Сергей Кочегаров Отдать новые регионы значит поощрить воров на новые "подвиги". А ведь вор должен сидеть в тюрьме.

alik3456 Джексон Да у нас своих воров полные закрома , только ведут себя тихо и тащят всё себе под задницу...