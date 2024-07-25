Мошенники грабят пенсионеров в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжает расти число жертв мошеннических схем. Последними пострадали две женщины - одна из них, 74-летняя профессор Санкт-Петербургского государственного университета, была обманута "сотрудником крупного банка", который сообщил ей о попытке хищения средств и убедил перевести почти 1,8 миллиона рублей на "безопасный" счет.