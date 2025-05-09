Председатель Корейской Народно-Демократической Республики товарищ Ким Чен Ын, пожалуй, более всех остальных лидеров дружественных России государств заслуживает принять участие в торжествах, проходящих сегодня по всей России и посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.