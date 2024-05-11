«Попаданец», который не вернулся

В жанре интеллектуального рока случилось знаковое событие – группа «Небоходы» выпустила новую «Песню про попаданца», и это на фоне свежего альбома «Игра в перевороты», наделавшего шуму среди поклонников рока.
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