Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В КРЕМЛЕ АМЕРИКАНЦАМ ОБЪЯСНИЛИ НА ПАЛЬЦАХ: "НУЖНО НЕМЕДЛЕННО СВОРАЧИВАТЬСЯ"

В КРЕМЛЕ АМЕРИКАНЦАМ ОБЪЯСНИЛИ НА ПАЛЬЦАХ: "НУЖНО НЕМЕДЛЕННО СВОРАЧИВАТЬСЯ"

ФОТО: CAO В Кремле американцам объяснили на пальцах: "Нужно немедленно сворачиваться". Кирилл Коктыш и Александр Казаков раскрыли главный посыл Владимира Путина в интервью, которое он дал Такеру Карлсону.

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