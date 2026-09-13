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Царьград

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Генерал Яхья Сари сообщил об ударах по военной базе Саудовской Аравии

Генерал Яхья Сари сообщил об ударах по военной базе Саудовской Аравии

Хуситы из Йемена, используя ракеты и беспилотники, атаковали саудовскую базу в Шаруре. Генерал Яхья Сари заявил, что это ответ на агрессию Саудовской Аравии.

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