Украинские спецслужбы могут наводнить Россию мгновенно взрывающимися петардами

Вместо обычного пороха в них бризантное взрывчатое вещество, детонирующее в 10 раз быстрее.В канун Нового года МЧС всегда напоминает нам об опасности пиротехники, особенно купленной в непроверенных местах.
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