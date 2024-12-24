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Царьград

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    Вечная память❤️🙏🌹🌹Герои не умирают🙏Слова жены дорого...

Украинские спецслужбы могут наводнить Россию мгновенно взрывающимися петардами

Украинские спецслужбы могут наводнить Россию мгновенно взрывающимися петардами

Вместо обычного пороха в них бризантное взрывчатое вещество, детонирующее в 10 раз быстрее.В канун Нового года МЧС всегда напоминает нам об опасности пиротехники, особенно купленной в непроверенных местах.

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