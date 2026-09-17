«Лето будет общим»: рецензия, стоит ли в идти в кино

Режиссёр: Даниил Меркулов Сценарий: Даниил Меркулов В ролях: Даниил Меркулов, Олег Ершов, Мика Липман, Анна Савранская, Марк Богатырев, Алексей Воробьёв, Сергей Чонишвили, Ирина Пегова, Александр Сухинин Продолжительность: 1 ч 18 мин | 18+ О чём кино Три друга отправляются к морю, чтобы вернуть одному из них обоняние, но вскоре путешествие превращается в поиск ответа на вопрос: "Как стать героем?".