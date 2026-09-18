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Крымская газета

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Мейн-кун митрополита и прораб Крымского моста: рыжие коты Крыма отмечают праздник

Мейн-кун митрополита и прораб Крымского моста: рыжие коты Крыма отмечают праздник

В Крыму отмечают День рыжего кота, сообщает КП-Крым. Самый известный церковный кот Крыма — рыжий мейн-кун Владыка, любимец митрополита Тихона.

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