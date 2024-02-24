Ещё раз о том, как «евреи стравили славян друг с другом»

Как ни странно, у нас по-прежнему продолжается эта дискуссия. По-прежнему значительное число людей пишут мне как убеждённому стороннику СВО с гневом и проклятиями: «Предатель!! Ты поддерживаешь братоубийственную бойню между славянами!! Неужели ты не видишь, что нас стравили евреи?!!» Конечно, вижу.
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