В закрытии границ с РФ нет необходимости, поскольку это не решит проблему безопасности. Такое мнение выразил 29 декабря глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.
В МВД Эстонии не увидели необходимости закрывать границы с Россией
Комментарии
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Eduard
Всё что в Эстонии говорят,эт оркестр бред сумасшедшего,нормальный человек просто ржот над их оправданиями.Безопасность,а мусульман десяток?Так в Призалтику приехали чутт нп миллион украинцев.Кто они,воевали или нет,краденое у них имуществр или нет с собой бто никто там не проверяет,верят сказкам. По первой в Эстонию прибывали укропы чутт не в элитных (украденых) иномарках.Их никто не проверял на законность.На Украине частр отнималиджипы типа на войну,а вот появлялись они в Прибалтике! Так что заявления Правительства просто обман людей с тупыми мозгами!
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18 час.
Eduard
Всё чтр делает Правительство Эстонии это обман граждан и воровство.Помню как деньги СССР,которые они вереутт должны были,они чеченцам перепродали на валюту,а дееежки себе присвоили.Как вам государство"культурное"? Нет и никогда у крестьян-хуторян культуры!
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18 час.
Eduard
Нам на ваши Финляндии наплевать,там такие же уроды у власти.Они все не населееие паботают,а на ЦРУ и Обаму!
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18 час.
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