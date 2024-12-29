В МВД Эстонии не увидели необходимости закрывать границы с Россией

Eduard

Всё что в Эстонии говорят,эт оркестр бред сумасшедшего,нормальный человек просто ржот над их оправданиями.Безопасность,а мусульман десяток?Так в Призалтику приехали чутт нп миллион украинцев.Кто они,воевали или нет,краденое у них имуществр или нет с собой бто никто там не проверяет,верят сказкам. По первой в Эстонию прибывали укропы чутт не в элитных (украденых) иномарках.Их никто не проверял на законность.На Украине частр отнималиджипы типа на войну,а вот появлялись они в Прибалтике! Так что заявления Правительства просто обман людей с тупыми мозгами!