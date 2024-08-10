Росатом объявил о временном сокращении персонала на Курской АЭС

Курская АЭС работает в штатном режиме, но некоторые меры безопасности все же пришлось принять.В связи с тем, что на территории Курской области введен режим ЧС федерального уровня, количество персонала на Курской АЭС временно сократят.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии