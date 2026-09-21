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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касадо сломал ключицу в матче с «Бетисом». Арендованный у «Барсы» хавбек «Депортиво» прооперирован и пропустит до 3 месяцев

Полузащитник «Депортиво» Марк Касадо сломал ключицу в матче Ла Лиги против «Бетиса» (1:1). 23-летний футболист, арендованный у «Барселоны», из-за травмы был заменен на 34-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги.

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