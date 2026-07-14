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В России потратят миллиард рублей на народные промыслы

В России потратят миллиард рублей на народные промыслы

В текущем году на развитие народных промыслов из федерального бюджета потратят миллиард рублей, а далее финансирование будет увеличиваться.

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Комментарии
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Алексей Тан
Прикрываясь &quot;деспанирезацией&quot;... миллиарды рублей за КОРДОН вывели.... а сейчас и на &quot;народных промыслах&quot;... ЕЩЁ выведут.
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1 м.
Алексей Тан
А ЭТИ &quot;Матвиенки&quot;, в замен... только фанерные коробки завозят, с наклейками &quot;виолончель&quot;... как антиквар.. за 180 тыс $$.
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1 м.