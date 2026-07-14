В России потратят миллиард рублей на народные промыслы

Прикрываясь "деспанирезацией"... миллиарды рублей за КОРДОН вывели.... а сейчас и на "народных промыслах"... ЕЩЁ выведут.

Алексей Тан

А ЭТИ "Матвиенки", в замен... только фанерные коробки завозят, с наклейками "виолончель"... как антиквар.. за 180 тыс $$.