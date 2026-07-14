В текущем году на развитие народных промыслов из федерального бюджета потратят миллиард рублей, а далее финансирование будет увеличиваться.
В России потратят миллиард рублей на народные промыслы
Комментарии
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Алексей Тан
Прикрываясь "деспанирезацией"... миллиарды рублей за КОРДОН вывели.... а сейчас и на "народных промыслах"... ЕЩЁ выведут.
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Алексей Тан
А ЭТИ "Матвиенки", в замен... только фанерные коробки завозят, с наклейками "виолончель"... как антиквар.. за 180 тыс $$.
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