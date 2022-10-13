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Соседов объяснил эпатажные образы Долиной

Соседов объяснил эпатажные образы Долиной

Журналист Сергей Соседов оценил эпатажные образы музыкальной исполнительницы Ларисы Долиной. По его словам, стилисты, которые работают с певицей, более заинтересованы в собственном продвижении, чем в создании достойного образа для знаменитости.

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