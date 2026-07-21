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Алексей Протас о новом контракте Овечина с «Вашингтоном»: «Я очень рад, Саша много для меня сделал. Он великий хоккеист, лидер в раздевалке и для болельщиков»

Форвард « Вашингтона » Алексей Протас высказался о новом контракте Александра Овечкина с клубом.  Ранее 40-летний нападающий подписал с «Кэпиталс» соглашение на один год.

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