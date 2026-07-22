Украина в нынешнем виде должна прекратить существование, поскольку выращенная в стране за последние 30 лет ненависть будет "тяжело отходить", а угроза терактов в приграничных регионах РФ будет сохраняться.
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