Политика как он...
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Политика как она есть

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Джабаров: Украина в нынешнем виде должна перестать существовать

Джабаров: Украина в нынешнем виде должна перестать существовать

Украина в нынешнем виде должна прекратить существование, поскольку выращенная в стране за последние 30 лет ненависть будет "тяжело отходить", а угроза терактов в приграничных регионах РФ будет сохраняться.

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