В Еврокомиссии заявили о запасном плане Евросоюза для финансирования Украины

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) могут в ближайшее время выделить €50 млрд финансовой помощи для Украины, даже если переговоры по итогам саммита ЕС, который будет проходить с 14 по 15 декабря в Брюсселе окажутся провальными.