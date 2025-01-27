Что не так с их женщинами?

Воспитания , патриотизма , нравственности нет всё разрушили нового нравственного нет , антибиотик был прав .х/ф бандитский Петербург

sylpfide sylpfide

Не надо обольщаться, что только на Украине такие женщины. к большому сожалению и России таких сейчас не мало. Отсутствие соответствующего воспитания, утрата нравственности и патриотизма делает свое дело.