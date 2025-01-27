ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Мужчина (видимо психолог) из Северного Причерноморья делится наблюдениями: "Хочу вам рассказать насчёт наших женщин, которые выехали за границу после начала всех событий.
Что не так с их женщинами?
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... автор насмешил- с каких пор помойное бандеробыдло стало относиться к людям? Обычное стадо!!!
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8 час.
николай николай
Воспитания , патриотизма , нравственности нет всё разрушили нового нравственного нет , антибиотик был прав .х/ф бандитский Петербург
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6 час.
sylpfide sylpfide
Не надо обольщаться, что только на Украине такие женщины. к большому сожалению и России таких сейчас не мало. Отсутствие соответствующего воспитания, утрата нравственности и патриотизма делает свое дело.
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3 час.
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