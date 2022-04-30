Царев: ВС Украины могут нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу

Автор: Гульназ Астахова Фото: epa.eu 28 апреля 2022, 08:21 — Общественная служба новостей — ОСН Нужно быть максимально готовым к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при любой удобной возможности с удовольствием нанесут удары по территории РФ.