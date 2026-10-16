Саудовская Аравия: Air Cairo продлила приостановку полетов в аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) до 20 октября после закрытия аэропорта из-за смертоносных ракетных ударов хуситов, базирующихся в Йемене.
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