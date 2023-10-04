Более 1,3 тысячи татарстанцев смогут пройти бесплатное переобучение

В Татарстане стартовал федеральный проект «Содействие занятости», по которому более 1,3 тысячи граждан смогут бесплатно обучиться по наиболее востребованным программам в 65 образовательных организаций в 24 районах.
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