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В Новый год катки в 17 столичных парках будут работать до трех часов ночи

В Новый год катки в 17 столичных парках будут работать до трех часов ночи

Также все желающие смогут присоединиться к анимационной концертной программе. Сотрудники Business FM позвонили на несколько московских катков и узнали, как будут проходить новогодние мероприятияНовый год на коньках в столице можно будет отпраздновать, в частности, в парках «Сокольники», «Красная Пресня», «Фили», «Ходынское поле», «Парк Горького», садах имени Баумана и «Эрмитаж».

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