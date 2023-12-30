В Новый год катки в 17 столичных парках будут работать до трех часов ночи

Также все желающие смогут присоединиться к анимационной концертной программе. Сотрудники Business FM позвонили на несколько московских катков и узнали, как будут проходить новогодние мероприятияНовый год на коньках в столице можно будет отпраздновать, в частности, в парках «Сокольники», «Красная Пресня», «Фили», «Ходынское поле», «Парк Горького», садах имени Баумана и «Эрмитаж».