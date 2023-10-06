Ронни О’Салливан, Лука Бресель и Марк Уильямс потерпели поражения на турнире English Open 2023

Ронни О’Салливан проиграл Чжану Анде, Лука Бресель нокаутирован Дином Джуньху, Марк Уильямс не смог противостоять Лю Хунъюй, а Мартин О’Доннелл, Джадд Трамп, Джон Хиггинс, Чжоу Юэлун и Мэттью Селт пробились в четвертьфинал на турнире English Open 2023, сообщает WST.
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