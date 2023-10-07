Названы цены на отдых в Омане осенью

6 октября 2023Редакция «Тонкостей» В октябре в Омане начинается высокий сезон, что вместе с прямыми авиаперелетами и отсутствием необходимости оформлять визу делает его одним из самых привлекательных для россиян направлений Ближнего Востока.
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