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Названы цены на отдых в Омане осенью

 6 октября 2023Редакция «Тонкостей» В октябре в Омане начинается высокий сезон, что вместе с прямыми авиаперелетами и отсутствием необходимости оформлять визу делает его одним из самых привлекательных для россиян направлений Ближнего Востока.

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