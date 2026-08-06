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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФГР об участии в ЧМ по художественной гимнастике без флага и гимна: «Это связано с переходным порядком и не означает возвращения к нейтральному статусу»

Федерация гимнастики России (ФГР) прокомментировала информацию о том, что россиянки будут выступать на чемпионате мира по художественной гимнастике без флага и гимна.

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