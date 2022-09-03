Бойцам ВС РФ силу духа в зоне спецоперации придают военные священники "Отважных"

Военные священники "Отважных" помогают бойцам в ходе специальной военной операции на Украине. Рядом с военнослужащими группировки "Отважных" всегда находятся духовные наставники, которые оказывают моральную помощь и поддержку в зоне боевых действий.
Военные священники "Отважных" помогают бойцам в ходе специальной военной операции на Украине. Рядом с военнослужащими группировки "Отважных" всегда находятся духовные наставники, которые оказывают моральную помощь и поддержку в зоне боевых действий.
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