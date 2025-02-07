Инциденты с агрессией среди учеников в этой школе уже были. На прошлой неделе из этого образовательного учреждения госпитализировали 55-летнюю учительницу математики.
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Инциденты с агрессией среди учеников в этой школе уже были. На прошлой неделе из этого образовательного учреждения госпитализировали 55-летнюю учительницу математики.