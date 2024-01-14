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Концерт Imperialis Orchestra «Мировые Rock & Pop хиты в симфоническом звучании»

Концерт Imperialis Orchestra «Мировые Rock & Pop хиты в симфоническом звучании»

Концерт для настоящих ценителей профессионализма. Это именно тот случай, когда не надо быть поклонником одного жанра, можно просто довериться профессионалам и получить огромное музыкальное удовольствие от главных мировых Rock & Pop хитов! Как в одном концерте будут сочетаться песни Адель, Билли Айлиш, Rammstein или группы Nirvana? Пока не услышишь, как это звучит, — не представишь! Поэтому идём удовлетворять своё музыкальное любопытство на открытую крышу в самом центре Москвы.

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