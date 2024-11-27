В читальном зале межпоселенческой библиотеки состоялась праздничная встреча «Тепло твоих лучистых глаз», посвященная Дню матери в России.
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В читальном зале межпоселенческой библиотеки состоялась праздничная встреча «Тепло твоих лучистых глаз», посвященная Дню матери в России.