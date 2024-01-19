На Камчатке открыли первый Центр казачьей культуры

На Камчатке открылся первый Центр казачьей культуры, сообщают краевые власти. Отмечается, что в регионе удалось получить существенные результаты по развитию казачества и открыть Центр, созданный краевым министерством культуры.
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