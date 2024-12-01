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Политолог Ливен предложил ряд шагов для урегулирования конфликта на Украине

Политолог Ливен предложил ряд шагов для урегулирования конфликта на Украине

Политолог из Соединённого Королевства Анатоль Ливен проинформировал о том, что существует ряд важнейших условий, которые позволят добиться примирения в рамках бушующего на украинской территории противостояния.

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