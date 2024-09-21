Соратник Кадырова заявил о больших потерях ВСУ в Курской области

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи в Курской области.
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