КАК 7 ПОКОЛЕНИЙ ПРЕДКОВ ВЛИЯЮТ НА НАШУ ЖИЗНЬ

В традициях многих народов культур придается большое значение почитанию семи поколений предков, как правило, считается, что до седьмого поколения сохраняется наследственность, а каждое из поколений отвечает за определенный аспект нашей жизни.
В традициях многих народов культур придается большое значение почитанию семи поколений предков, как правило, считается, что до седьмого поколения сохраняется наследственность, а каждое из поколений отвечает за определенный аспект нашей жизни.
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