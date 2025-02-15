В Архангельской области собирают гуманитарную помощь для Курской области

Жителей Поморья приглашают принять участие в акции по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской областиЖителей Поморья приглашают принять участие в акции по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской областиК инициативе уже присоединились общественные организации, а сбор вещей продлится до 21 февраля.