Вышла новая книга исландского писателя Сьона: «В холодной росе первоцвет. Криминальная история»

«В холодной росе первоцвет. Криминальная история» (2001) — вторая книга трилогии «КоДекс 1962» (CoDex 1962) современного исландского писателя Сьона, известного российским читателям по роману «Скугга-Бальдур», вошедшему в лонг-лист премии «Ясная Поляна» (2023), и первой книге трилогии — «Зародыш мой видели очи Твои.
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