Песочные фантазии.

Песочное строительство - это не только забава и развлечение, но и развитие, особенный вид конструирования, который позволяет реализовывать широкий спектр желаний и интересов ребенка, а также развивать все познавательные функции: восприятие, внимание, память, мышление, речь и моторику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии