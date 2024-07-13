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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Песочные фантазии.

Песочные фантазии.

Песочное строительство - это не только забава и развлечение, но и развитие, особенный вид конструирования, который позволяет реализовывать широкий спектр желаний и интересов ребенка, а также развивать все познавательные функции: восприятие, внимание, память, мышление, речь и моторику.

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