Подросток из Ленобласти изнасиловал 9-летнего мальчика

Старшеклассника одной из школ в Ленобласти заподозрили в изнасиловании ребенка. В минувший вторник, 13 сентября, в полицию обратился отец 9-летнего мальчика и заявил, что его сын утром стал жертвой насильника у дома № 11 на улице Горького.