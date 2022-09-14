Подросток из Ленобласти изнасиловал 9-летнего мальчика

Старшеклассника одной из школ в Ленобласти заподозрили в изнасиловании ребенка. В минувший вторник, 13 сентября, в полицию обратился отец 9-летнего мальчика и заявил, что его сын утром стал жертвой насильника у дома № 11 на улице Горького.
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