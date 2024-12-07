Политика как он...
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Политика как она есть

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Пушков назвал госпереворотом аннулирование результатов выборов в Румынии

Пушков назвал госпереворотом аннулирование результатов выборов в Румынии

Аннулирование результатов первого тура президентских выборов в Румынии является госпереворотом. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Интересная тенденция у западных элиток, как только выборы в какой-либо стране не соответствуют их ожиданиям, значит они проведены с грубыми нарушениями.
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