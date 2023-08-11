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Балицкий: ВС РФ пресекли попытку танкового прорыва в районе Работино

Балицкий: ВС РФ пресекли попытку танкового прорыва в районе Работино

Вооруженные силы Украины утром 11 августа пытались прорваться на танках в районе Работино и Новоданиловки, в результате лишись части техники и были вынуждены отступить.

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