Балицкий: ВС РФ пресекли попытку танкового прорыва в районе Работино

Вооруженные силы Украины утром 11 августа пытались прорваться на танках в районе Работино и Новоданиловки, в результате лишись части техники и были вынуждены отступить.
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