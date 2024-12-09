В Крыму определили лучших постовых «Вахта Памяти поколений – «Пост № 1». В Совете министров Республики Крым состоялась торжественная церемония награждения лучших составов почетных караулов осеннего этапа Конкурса «Вахта Памяти поколений – «Пост № 1» в Республике Крым» 2024 года.
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