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Мировое обозрение

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«Евростандарты»: в Польше самолёт улетел, «забыв» в аэропорту 130 пассажиров

«Евростандарты»: в Польше самолёт улетел, «забыв» в аэропорту 130 пассажиров

Во вторник, 25 августа, в аэропорту Познань-Лявица самолёт Ryanair, который должен был лететь в Жирону, улетел без 130 пассажиров.

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