Где и когда в Симферополе пройдут предновогодние ярмарки?

Фото: Михаил ГладчукВ декабре 2024 года в Симферополе будут работать сельскохозяйственные ярмарки. Так, в субботу, 14 декабря, ярмарки пройдут на улицах Севастопольской и Киевской, а также на пересечении Бела Куна и Кечкеметской.