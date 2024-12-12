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Крымское информационное агентство

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Где и когда в Симферополе пройдут предновогодние ярмарки?

Где и когда в Симферополе пройдут предновогодние ярмарки?

Фото: Михаил ГладчукВ декабре 2024 года в Симферополе будут работать сельскохозяйственные ярмарки. Так, в субботу, 14 декабря, ярмарки пройдут на улицах Севастопольской и Киевской, а также на пересечении Бела Куна и Кечкеметской.

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