Военнослужащий ВСУ раскрыл, чего хотят жители Украины: признание Минобороны РФ

Пленный украинский военнослужащий Александр Высоцкий, мобилизованный в район Малой Локни, рассказал о желании части украинцев вступить в Россию, критике сноса памятников и ситуации на фронте, где офицеры остаются в тылу.
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