Мексиканца вынесло в море и 438 дней он жил в лодке. Потом он рассказал, как ему удалось выжить

Дмитрий Гурин

Вообще то ничего удивительного. Есть уже много свидетельств выживания людей после крушений на яхтах да и экспериментаторов довольно много. Тот же Тур Хейердал (Книга "Путешествие Кон-Тики") с товарищами на Кон-Тики переплыл практически весть Тихий океан или врач Ален Бомбар (Книга "За бортом по своей воле") на резиновой лодке один без запасов води ы и продовольствия пересек почти всю Атлантику. А с этим рыбаком Мексиканцем что то не то. Если бы это было, все бы СМИ просто рвали бы эфир. Но судя по курсам катер видимо попал сначала в Северное пассатное течение а потом в Межпассатное противотечение вот его и болтало как что то в унитазе. Х.з. будем ждать книгу.