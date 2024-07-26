Мексиканец Хосе Сальвадор Альваренга решил отправиться на рыбалку со знакомым. В то утро мужчина не мог и предположить, что вернется домой только через полтора года.
Мексиканца вынесло в море и 438 дней он жил в лодке. Потом он рассказал, как ему удалось выжить
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Karmadon
"Хосе Сальвадор Альваренга решил отправиться на рыбалку со знакомым". Знакомый куда делся?
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11 час.
Дмитрий Гурин
Акулы съели.... ну или сам слопал...сырым.... ну или вяленным
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8 час.
Дмитрий Гурин
Вообще то ничего удивительного. Есть уже много свидетельств выживания людей после крушений на яхтах да и экспериментаторов довольно много. Тот же Тур Хейердал (Книга "Путешествие Кон-Тики") с товарищами на Кон-Тики переплыл практически весть Тихий океан или врач Ален Бомбар (Книга "За бортом по своей воле") на резиновой лодке один без запасов води ы и продовольствия пересек почти всю Атлантику. А с этим рыбаком Мексиканцем что то не то. Если бы это было, все бы СМИ просто рвали бы эфир. Но судя по курсам катер видимо попал сначала в Северное пассатное течение а потом в Межпассатное противотечение вот его и болтало как что то в унитазе. Х.з. будем ждать книгу.
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8 час.
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