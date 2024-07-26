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Свежие комментарии

  • Николай Рябов
    Чушь нести даже провода не нужны .На фото деревень ...
  • Дмитрий Гурин
    Вообще то ничего удивительного. Есть уже много свидетельств выживания людей после крушений на яхтах да и эксперимента...Мексиканца вынесл...

Мексиканца вынесло в море и 438 дней он жил в лодке. Потом он рассказал, как ему удалось выжить

Мексиканца вынесло в море и 438 дней он жил в лодке. Потом он рассказал, как ему удалось выжить

Мексиканец Хосе Сальвадор Альваренга решил отправиться на рыбалку со знакомым. В то утро мужчина не мог и предположить, что вернется домой только через полтора года.

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Комментарии
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Karmadon
&quot;Хосе Сальвадор Альваренга решил отправиться на рыбалку со знакомым&quot;. Знакомый куда делся?
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11 час.
Дмитрий Гурин
Акулы съели.... ну или сам слопал...сырым.... ну или вяленным
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8 час.
Дмитрий Гурин
Вообще то ничего удивительного. Есть уже много свидетельств выживания людей после крушений на яхтах да и экспериментаторов довольно много. Тот же Тур Хейердал (Книга &quot;Путешествие Кон-Тики&quot;) с товарищами на Кон-Тики переплыл практически весть Тихий океан или врач Ален Бомбар (Книга &quot;За бортом по своей воле&quot;)  на резиновой лодке один без запасов води ы и продовольствия пересек почти всю Атлантику. А с этим рыбаком Мексиканцем что то не то. Если бы это было, все бы СМИ просто рвали бы эфир. Но судя по курсам катер видимо попал сначала в Северное пассатное течение а потом в Межпассатное противотечение вот его и болтало как что то в унитазе. Х.з. будем ждать книгу.
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8 час.

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