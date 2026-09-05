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Крымская газета

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При атаке ВСУ в Крыму погиб исполнительный директор фонда «Народный фронт. Всё для Победы»

При атаке ВСУ в Крыму погиб исполнительный директор фонда «Народный фронт. Всё для Победы»

Исполнительный директор фонда «Народный фронт. Всё для Победы» Анатолий Фёдорович Чернышов погиб в возрасте 58 лет.

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