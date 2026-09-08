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В Алтайском крае открыли кабинеты ранней помощи детям

В Алтайском крае открыли кабинеты ранней помощи детям

Специалисты работают не только с детьми, но и с родителями В семи социальных учреждениях Алтайского края заработали кабинеты ранней помощи и развития детей — это важная часть региональной системы поддержки семей с малышами.

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